Благоустройство родников в муниципальных образованиях началось с Сертолово

Идея благоустроить родники в Год чистой воды принадлежит губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, а пройдет акция «Чистый родник» везде, где есть природные источники.

– Ленинградская земля богата на природные родники, они популярны у местных жителей и гостей региона, которые с удовольствием берут здесь воду. Мы предлагаем всем неравнодушным людям присоединиться и вместе облагородить родники, — сказал глава региона.

В городе Сертолово есть родники, расположены они в лесном массиве на берегу Сертоловского ручья и пользуются большой популярностью у жителей поселения. Вода в природных источниках пригодна для питьевых целей. В ходе акции активисты обустроили площадки у двух родников на территории городского парка: установили домики для набора воды, покрасили перила, провели общее благоустройство.

В акции по восстановлению родников также работали глава администрации Всеволожского муниципального района Андрей Низовский, глава Сертолово Сергей Коломыцев, глава администрации Сертолово Юрий Ходько, представители жилищно-коммунальных служб области, района, города Сертолово, а также общественных организаций, активные жители.

Фото со страницы А.А. Низовского в соцсети «ВКонтакте»