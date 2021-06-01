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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Агалатовская школа разработала новый культурный проект

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Продолжается культурное  сотрудничество Агалатовской школы искусств с Финляндией: на XXII Российско-Финляндском культурном форуме  будет представлен проект «Мудрая любовь», посвященный жизни и творчеству  знаменитого финского художника-авангардиста, писателя и философа Алексантери Ахола-Вало.

Разработанный школой проект включает не только выставку репродукций графических работ Ахола-Вало, но и научно-практическую конференцию, концерты, мастер-классы. Организаторы планируют осуществить свой замысел в содружестве с обществом «Финляндия-Россия» из города Хаапавеси.

XXII Российско-Финляндский культурный форум будет проходить с 23 по 26 сентября в Рязани. Форум, цель которого — способствовать развитию «культуры на местах» и поощрять международные кросс-культурные проекты, ежегодно проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства образования и культуры Финляндии.

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