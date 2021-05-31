Мальчишки из Всеволожского района – чемпионы России!

С 21 по 30 мая в г. Крымске на натуральных футбольных полях спортивной базы «Гигант» прошли матчи финального турнира Первенства России среди команд спортивных школ сезона 2020/2021 гг. В турнире приняли участие команды, состоящие из юношей не старше 2007 года рождения, получившие путевку в Краснодарский край по итогам межрегиональных соревнований.

Право участия в финальной части турнира получили 16 команд, в числе которых были и две команды из Санкт-Петербурга: Спортивная школа олимпийского резерва (СШОР СПб) и «Академия футбольного клуба «Зенит», известная ещё и как «Газпром Академия», где готовят спортивные резервы для команды высшей лиги «ФК «Зенит», являющейся действующим чемпионом России. И вовсе не удивительно, что на финальном матче с участием наших юных мастеров «кожаного мяча» присутствовал специально прилетевший в Крымск главный тренер этого легендарного клуба Сергей Семак.

И вот 30 мая в поединке за звание чемпионов России на футбольное поле вышли «вечные соперники» — команды «Спартак» (Москва) и «Академия ФК «Зенит».

Нам особенно приятно сообщить, что в основном составе этой команды играют наши всеволожские мальчишки: Максим Лавриков из п. Агалатово (защитник) и Ярослав Кошевич (нападающий) из г. Всеволожска.

А спортивные страсти на футбольном поле разыгрались недетские. Уже на первых минутах матча, который, кстати, можно посмотреть в записи на https://youtu.be/Zuke_c-Cp2o, Ярослав Кошевич ворвался в штрафную площадку «Спартака», но нанести завершающий удар по воротам не смог, поскольку был сбит с ног одним из защитников, за что в ворота «Спартака» был справедливо назначен 11-метровый штрафной удар. Его прекрасно реализовал нападающий «Газпром Академии» Арсений Суглобов.

Все остальные 65 минут матча «Спартак» пытался спасти игру, но согласованные действия питерских футболистов, стремительные контратаки и прекрасная игра вратаря Алексея Петрова не оставили им никаких шансов. Не помогли «спартаковцам» и добавленные судьёй минуты… В итоге – мальчишки из «Газпром Академии» стали чемпионами России. С чем мы их и поздравляем!

Владимир Шемшученко