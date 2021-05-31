«Люди и куклы» — снова в победителях

По итогам Всероссийского конкурса программно-методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-педагогической направленностей» − 2021 второе место в номинации «Образцовый детский коллектив» занял методический кейс дополнительной общеобразовательной программы «Разноликий театр» коллектива «Люди и куклы» Всеволожского Дворца творчества, которым долгие годы руководит Диана Могильниченко.

На счету коллектива – множество наград самого разного уровня. Он любим и узнаваем.

Методический кейс можно посмотреть по ссылке http://raznolikiyteatr.tilda.ws/