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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Люди и куклы» — снова в победителях

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По итогам Всероссийского конкурса программно-методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-педагогической направленностей» − 2021 второе место  в номинации «Образцовый детский коллектив» занял методический кейс дополнительной общеобразовательной программы «Разноликий театр» коллектива «Люди и куклы» Всеволожского Дворца творчества, которым долгие годы руководит Диана Могильниченко.

На счету  коллектива – множество наград самого разного уровня. Он любим и узнаваем.

Методический кейс можно посмотреть по ссылке http://raznolikiyteatr.tilda.ws/

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