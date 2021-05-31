Лучших библиотекарей района наградили в «Богословке»

Есть у всеволожских библиотекарей добрая традиция – в свой профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек, отмечаемый 27 мая, посещать какое-либо историко-культурное место.

В этом году выбор пал на этнографический парк «Богословка», расположенный в пяти километрах от Северной столицы на живописном берегу Невы.

Под руководством опытных экскурсоводов библиотекари осмотрели реконструированные памятники Русского Севера: колокольню 1670 года, церковь 1708 года, часовню XVIII века, крестьянский дом 1871 года и хозяйственный двор XIX века, а также прикоснулись к предметам быта, рассмотрели костюмы крестьян, дворян и даже русских воинов, расписали на память деревянные ложки.

Здесь же были подведены итоги районного конкурса профессионального мастерства «Мой край родной». В честь праздника Почётной грамотой Главы администрации района «За многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек» отмечены: Светлана Ковальчук (главный библиотекарь Кузьмоловской поселковой библиотеки), Валентина Бычкова (заведующая отделом обслуживания) и Ольга Петрова (главный бухгалтер), а Людмиле Гавриловой (главному библиотекарю Всеволожской городской библиотеки им Ю.Г. Слепухина) и Ольге Григорьевой (главному библиотекарю отдела комплектования фонда библиотек района и в связи с 60-летием) была объявлена Благодарность Главы администрации.

Благодарности администрации и отдела культуры района в честь праздника удостоены: Тамара Емельянова (главный библиотекарь Всеволожской детской библиотеки), Сухопарова Татьяна (главный библиотекарь Всеволожской городской библиотеки №1) и Наталья Макарова (библиотекарь Всеволожской городской библиотеки им. Ю.Г. Слепухина).

Победителями конкурса профессионального мастерства «Мой край родной» стали: в номинации «Лучшая городская библиотека» — Галина Дрегуляс (главный библиотекарь Всеволожской детской библиотеки, диплом III степени), Людмила Валюшко (главный библиотекарь Всеволожской межпоселенческой библиотеки, диплом II степени), Наталья Ефимова (главный библиотекарь Токсовской поселковой библиотеки, диплом I степени); в номинации «Лучшая сельская билиотека» — Людмила Заболотских (главный библиотекарь Куйвозовской сельской библиотеки, диплом III степени), Марина Громова (библиотекарь Щегловской сельской библиотеки, диплом II степени) и Юлия Корюкина, главный библиотекарь Лесколовской сельской библиотеки, диплом I степени).

Владимир Шемшученко