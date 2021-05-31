Ленинградская панорама: между тем

Дайджест новостей региона за уходящую неделю.

Разработан законопроект о бесплатном подключении к газу

Закон, подготовленный «Единой Россией», планируют принять до конца текущей сессии Госдумы.

Доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства, состоявшемся 19 мая. Законопроект на законодательном уровне обеспечит решение задачи газификации, поставленной в Послании Президента РФ.

Напомним, «Единая Россия» в апреле обратилась к президенту с инициативой о социальной газификации. Глава государства поддержал инициативу и поручил кабмину обеспечить до 2023 года бесплатное подключение к газу независимо от площади дома. Организацией работ займется единый оператор, процесс выстроят по принципу «одного окна». График подключения и единую базу подготовят региональные и местные отделения «Единой России».

В Усть­Луге построят комплекс переработки газа

На площадке будущего предприятия символично было вбито семь свай.

В состав проекта войдут газоперерабатывающий и газохимический комплексы. Таким образом, в 47-м регионе появится уникальный кластер, объединяющий газопереработку, газохимию и сжижение природного газа. Это будет самое мощное в России предприятие по переработке газа и крупнейшее по производству сжиженного газа в Северо-Западной Европе.

На торжественной церемонии заместитель председателя правительства РФ Александр Новак назвал строительство знаковым событием для энергетики региона и всей страны.

«Проект даст рост экономики Ленинградской области, «Газпрома» и России. Самое главное, это хорошие поступления в бюджет, новые рабочие места, новые технологии», — прокомментировал событие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На строительстве будет занято 35 тысяч человек, к вводу предприятия создано 5 тысяч рабочих мест. Для рабочих будущего комплекса в Кингисеппе инвестор возведет жилой квартал с социальной и коммунальной инфраструктурой.