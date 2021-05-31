Ленинградская панорама: команда 47

О своем участии в региональных праймериз рассказали восьмикратный чемпион мира по джиу­джитсу, молодой волонтер и руководитель отдела аппарата областного парламента.

Спортивная закалка ведет по жизни

Павел Коржавых, восьмикратный чемпион мира по джиу­джитсу, выдвинул свою кандидатуру на областные праймериз.

«Я родился и вырос в поселке Поляны Выборгского района, и это до сих пор самое любимое место, – делится спортсмен. – В 1997 году, в десятилетнем возрасте, я стал посещать секцию дзюдо – она была в поселке единственной. Это определило мою жизнь. Начал профессионально заниматься спортом, много раз поднимался на пьедестал почета».

Сейчас Павел Вячеславович тренирует детей, работает заместителем директора по спортивной работе в Комплексной школе высшего спортивного мастерства Санкт-Петербурга.

«Мой опыт работы с молодежью подсказывает, что важно сосредоточить усилия на пропаганде здорового образа жизни. Для детей и подростков занятия спортом – это уверенное будущее. Спорт не просто закаляет характер и учит добиваться поставленных целей – он организует всю жизнь, дарит общение с сильными личностями, – рассказывает Павел Коржавых. – А для людей зрелого возраста физическая активность – будь то пробежки в парке или занятия в фитнес-­клубе – это здоровье, возможность поддерживать себя в хорошей форме».

Когда­-то, школьником придя в зал, Павел Коржавых сделал свой выбор. Сейчас он хочет, чтобы такой же выбор был у каждого. Чтобы занятия спортом были доступны людям всех возрастов, жителям всех районов. Кандидат намерен заниматься популяризацией спорта, добиваться, чтобы в Ленобласти строили новые стадионы, открывали спортивные залы.

Кроме того, важный вектор его программы направлен на улучшение жизни социально уязвимых групп населения, на обес­печение высокого уровня образования и медицины.

Будущее зависит от нас

В качестве кандидата предварительного голосования выдвинут молодой волонтер Егор Левитских.

Егор стал волонтером партии «Единая Россия» весной прошлого года. Он работал в колл-­центре, принимал заявки от жителей Ленинградской области. Просьб о помощи от людей, находящихся на самоизоляции, было очень много. Чаще всего просили привезти продукты или лекарства. Молодой человек также занимался доставкой заказов по Всеволожскому району.

Когда школьников перевели на дистанционное обучение, Левитских, за плечами которого факультет иностранных языков Ленинградского государственного университета им. Пушкина и филфак Санкт­-Петербургского государственного университета, включился в проект «Волонтеры просвещения». Далеко не сразу дети освоили непривычный формат учебы, не все успевали усвоить новый материал. Егор консультировал учеников по немецкому и английскому языкам, истории, обществознанию, помогал с выполнением домашних заданий.

«Я уверен, что наше будущее зависит от нас самих. Это не пустые слова. Я не так давно окончил вуз и отлично знаю проблемы нашей системы высшего образования, – комментирует Егор Левитских. – Необходимы меры адресной поддержки учащейся молодежи. Нужно, чтобы каждый иногородний студент имел место в общежитии, чтобы ребята участвовали в грантовых программах, занимались реализацией практических проектов и вели научную работу. Я понимаю, как важно дать молодым шанс всестороннего развития, и в случае поддержки моей кандидатуры планирую активно работать в сфере молодежной политики и образования».

Женсоветы – огромная сила

О своем участии в региональных праймериз рассказала руководитель отдела аппарата областного парламента Татьяна Толстова.

«Для меня это серьезный, ответственный шаг. Общественной работой я занимаюсь давно, сейчас возглавляю отдел межрегиональных, международных связей и взаимодействия с общественными организациями аппарата областного Законодательного собрания, – говорит Татьяна Николаевна. – Если коротко – помогаю наладить диалог гражданского общества и власти. Работу свою люблю и считаю очень важной: только совместными усилиями государства и населения можно решить жизненно важные задачи».

Татьяна Толстова всегда в гуще событий – на конференции обсуждает вопросы развития велотуризма, участвует в фестивале «Корюшка идет!», в своем родном поселке Будогощь Киришского района поздравляет с Великой Победой участников войны, занимается организацией смотра-конкурса «Ветеранское подворье», автопробега «Никто не забыт, ничто не забыто», слетов молодежного актива и общественных организаций.

В год пандемии команда активных ленинградок учредила региональное отделение Союза женщин России, и Татьяна Николаевна стала его председателем. В течение полугода во всех районах появились женсоветы, которые защищают интересы семьи, материнства, детства. Одной из первых инициатив Союза стал законопроект об установлении в 47-м регионе Дня отца.

«Я мама двоих сыновей, бабушка. Не понаслышке знаю, как сложно растить детей, дать им образование, профессию, помочь найти себя, свое место в жизни. Каждая мама должна иметь возможность совмещать воспитание детей и профессиональный рост, саморазвитие, быть уверенной и востребованной», – таковы основные принципы предвыборной программы Татьяны Толстовой.

Она намерена продвигать социальные инициативы в реализации национальных проектов в области здравоохранения, демографии, укрепления института семьи. Есть опыт, приобретенный за 25 лет работы в аппарате ЗакСа, есть энергия и огромное желание сделать жизнь земляков лучше, комфортнее, насыщеннее.

«Говорят, что женщины не голосуют за представительниц своего пола. Но я уверена, что женщины должны поддерживать друг друга. Мы консолидирующая сила общества, объединяем вокруг себя наши семьи, коллективы, общественные организации. Поэтому я – за женщин! Нас должны слышать!» – уверена Татьяна Толстова.