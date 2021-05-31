Всеволожский «Кванториум» провёл ярмарку

Детский технопарк «Кванториум» решил собрать родителей и детей вместе. 30 мая в кванторианском дворике Всеволожского агропромышленного техникума прошла ярмарка «Благодариум». Это событие приурочили к Международному дню защиты детей.

Гостей ждали викторины и конкурсы с призами. Главной изюминкой, как всегда, стали современные технологии, которыми славится «Кванториум». Собравшихся удивляли шоу дронов, роботами и гоночными машинами. Представили на празднике и снегоболотоход «Сикач», созданный всеволожскими инженерами-энтузиастами. На нём катали всех, кто не побоялся.

Не обошлось и без торжественной части, на которой наградили тех, кто внёс свой вклад в развитие технопарка: детей, родителей, наставников, партнёров. Родителей самых талантливых детей также отметили особо и вручили им футболки с хэштегами «#техномама» и «#технопапа».

Посетили мероприятие и почётные гости. Среди них председатель комитета по поддержке и развитию технологических компаний региональной общественной организации «Деловая Россия» Алексей Удовиченко, руководитель центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» в Санкт-Петербурге Евгения Корехова и профориентатор центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» Елена Макарова. Все они остались под впечатлением от «Кванториума» и представленных там технологий.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Детский технопарк «Кванториум» г. Всеволожск»