Во Всеволожском районе начался первый день сдачи ЕГЭ

Во Всеволожском районе началась экзаменационная страда – 31 мая выпускники школ сдавали ЕГЭ по трём предметам: литературе, химии и географии. Экзамены проходили на четырёх пунктах – в Сертолово, Кузьмоловском, Колтушах и ВСОШ № 3.

На экзамен по химии зарегистрировались 132 человека, географию решили сдавать 39 одиннадцатиклассников, литературу выбрали 134 выпускника.

Во Всеволожской школе № 3 (рук. ППЭ — М.Ю. Нечаева), где работали корреспонденты газеты, Единый государственный экзамен проходил в 14 аудиториях с неукоснительным соблюдением обязательных требований Рособрнадзора. В каждой аудитории установлены по две видеокамеры, ребята проходили в здание школы через рамки металлоискателя. В пункте проведения экзамена постоянно находился медик, была организована оперативная связь с полицией. Контроль за ходом экзамена осуществляли сертифицированные общественные наблюдатели, которые прошли специальный курс онлайн-обучения.

Первый экзаменационный день – это и испытание для организаторов. Хотя подготовка всегда начинается задолго до начала ЕГЭ, беспокойство, конечно, не оставляет: как будет работать оборудование? Как справятся с волнением выпускники? Впереди – целая череда экзаменов:

3 и 4 июня – русский язык

7 июня – профильная математика

11 июня – физика, история

15 июня – обществознание

18 июня — биология, иностранный язык (письменно)

21 и 22 июня – иностранный язык (устно)

24 и 25 июня – КЕГ

Обязательным экзаменом является русский язык, базовая математика в этом году отменена. Иностранный язык в устной форме выпускники будут сдавать только в двух ППЭ: во всеволожских школах № 2 и № 3. Немецкий язык никто из выпускников не выбрал, французский решила сдавать только выпускница Муринского ЦО № 2.

В этом году открылся еще один пункт проведения ЕГЭ – в Центре образования «Кудрово», где будут проходить экзамены по всем предметам, кроме КЕГ (Единый государственный экзамен в компьютерной форме).

Вместе с одиннадцатиклассниками ЕГЭ сдают и выпускники прошлых лет: по химии -28 человек, по географии – двое, по литературе – 28 человек.

Из 1445 выпускников этого года 1283 человека выбрали ЕГЭ – эти ребята будут поступать в высшие учебные заведения. 162 одиннадцатиклассника пока не планируют продолжать образование, они сдавали Государственный выпускной экзамен, который проходил с 24 по 28 мая. Если эти итоговые испытания ребята прошли благополучно, то станут обладателями аттестата о среднем образовании.

Выпускникам с ОВЗ, выразившим желание сдавать ЕГЭ, по заявлению и при наличии необходимых справок, предоставляется отдельная аудитория, ассистенты, компьютеры и дополнительных полтора часа.

Желаем всем выпускникам удачи!

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА