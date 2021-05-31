Бугровские юные спасатели достойно представили район на соревнованиях

В региональных соревнованиях «Школа безопасности», проходивших в конце мая в Центре «Ладога» (Разметелево), ученики 6-8 классов Бугровской школы заняли второе место.

Ребятам, представлявшим Всеволожский район, пришлось пройти несколько сложных этапов: кросс-поход «Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ»: надевание обвязки, поисково-спасательные работы на акватории, поисково-спасательные работы в ЧС техногенного характера, поисково-спасательные работы в условиях природной среды, бег 250 м; боевое развертывание (комбинированная пожарная эстафета): вызов по телефону пожарных, надевание боевой одежды, бег по автомобильным покрышкам, прокладка магистральной линии, ликвидация огня с помощью огнетушителя.

Кроме этого, необходимо было проявить себя знатоками ПДД, а также представить «Визитную карточку», принять участие в конкурсе творческих видеороликов и в конкурсе стенгазет.

Честь района и школы отстаивали: Горбачёв Вадим, Ильичёв Даниил, Жолдубеков Жумадыл, Квитко Глеб, Гукасьян Руслан, Вольф Мария, Гаевая Екатерина и Красюкова Екатерина.

Руководитель команды: Горбачёва О.В. (учитель физической культуры, руководитель юнармейского отряда школы), заместитель руководителя: Киселёва Н.В. (педагог дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района по спортивному туризму).