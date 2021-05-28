Спортивный праздник для малышей пройдет во Всеволожске

На следующей неделе, 4 июня, состоится традиционный легкоатлетический пробег «Колобок». К участию приглашают юных спортсменов дошкольного и младшего школьного возраста.

Спортивный праздник для детворы пройдет во Всеволожске на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума (ул. Шишканя, 1). Начало забега для дошкольников в 10.00, для младшеклассников – 12.30. Участникам необходимо иметь медицинский допуск и свидетельство о рождении ребенка, регистрация будет проходить в день соревнований с 9.00.

Ребятам предстоит пробежать дистанции от 100 до 500 метров в зависимости от возраста. По итогам состязаний участники получат памятные медали и сладкие подарки.