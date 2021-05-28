Состояние аквакультуры обсудили участники семинара «Здоровая рыба – в чистой воде»

В рамках Года чистой воды в поселке станции Ладожское озеро, в Региональном центре эпизоотического и экологического мониторинга Ладожского озера, на днях состоялся семинар «Здоровая рыба – в чистой воде». Мероприятие было организовано Управлением ветеринарии Ленинградской области.

Самые актуальные вопросы развития аквакультуры обсудили представители рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области и соседних регионов России, научной общественности, контрольно-надзорных организаций.

Главный специалист отдела развития рыбохозяйственного комплекса комитета по АПК Ленинградской области Владимир Сергеев рассказал о производственных мощностях предприятий аквакультуры, объемах производства продукции, господдержке рыбоводства, планах развития отрасли.

На семинаре поднимались вопросы эпизоотического благополучия предприятий, лабораторная диагностика вирусных заболеваний лососевых рыб, состояние водных биологических ресурсов в водоемах Северо-Запада.