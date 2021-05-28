Работа над проектом «Ты меня не понимаешь» продолжается

«Ты меня не понимаешь» – совместный проект творческой молодёжи и отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям. Это серия видеороликов о проблемах, с которыми юноши и девушки сталкиваются каждый день.

Премьера первого из них состоялась 30 апреля в молодежно-подростковом клубе «Пульс». Видео сняли за один день, однако готовились к съёмкам долго: придумывали концепцию и писали сценарий. В итоге получилась очень трогательная работа, которая заставила и детей, и родителей посмотреть на себя другими глазами.

Примечательно, что «Ты меня не понимаешь» – не сериал. Каждый из роликов раскрывает отдельную проблему, актёры в них снимутся также разные. Второй эпизод получил название «Мечта». На данный момент авторы держат его сюжет в секрете. Ролик уже отснят, но работа над ним ещё в самом разгаре: режиссёр и монтажёр Кристина Хегай создаёт титры, работает над качеством звука, занимается монтажом. Работа над последним обещает быть долгой, ведь необходимо всё довести до ума. После чего ролик покажут в «Пульсе», а также выложат в официальную группу клуба. Судя по лайкам и комментариям, видео пришлось пользователям по душе.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодежно-подростковый клуб «Пульс»