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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Работа над проектом «Ты меня не понимаешь» продолжается

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«Ты меня не понимаешь» – совместный проект творческой молодёжи и отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям. Это серия видеороликов о проблемах, с которыми юноши и девушки сталкиваются каждый день.

Премьера первого из них состоялась 30 апреля в молодежно-подростковом клубе «Пульс». Видео сняли за один день, однако готовились к съёмкам долго: придумывали концепцию и писали сценарий. В итоге получилась очень трогательная работа, которая заставила и детей, и родителей посмотреть на себя другими глазами.

Примечательно, что «Ты меня не понимаешь» – не сериал. Каждый из роликов раскрывает отдельную проблему, актёры в них снимутся также разные. Второй эпизод получил название «Мечта». На данный момент авторы держат его сюжет в секрете. Ролик уже отснят, но работа над ним ещё в самом разгаре: режиссёр и монтажёр Кристина Хегай создаёт титры, работает над качеством звука, занимается монтажом. Работа над последним обещает быть долгой, ведь необходимо всё довести до ума. После чего ролик покажут в «Пульсе», а также выложат в официальную группу клуба. Судя по лайкам и комментариям, видео пришлось пользователям по душе.

Екатерина Королева
Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодежно-подростковый клуб «Пульс»

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