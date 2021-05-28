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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

О проблемах поселения чиновники правительства говорили с жителями Лесколовского МО

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В Лесколовском сельском поселении сегодня, 28 мая прошли личные приёмы местных жителей с участием представителей комитета по социальной защите населения, комитета правопорядка и безопасности, комитета правового обеспечения, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, комитета по дорожному хозяйству, комитета государственного экологического надзора Ленинградской области  и государственных ведомств – Водоканала, ГУ МВД России по СПб и ЛО, Роспотребнадзора, а также администрации Всеволожского муниципального района и поселения.

Выездное консультирование было инициировано комитетом по местному самоуправлению  после встречи с представителями цыганской общины, проживающей в Верхних Осельках.

Жители смогли задать вопросы по различным сферам жизни – от состояния дорог и благоустройства до социального обслуживания населения.

Фото Комитета МСУ Ленинградской области

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