Молодежное правительство Ленобласти ищет новые лица

Молодых людей приглашают принять участие в конкурсе по формированию молодежного правительства Ленинградской области пятого созыва. Присоединиться могут желающие в возрасте от 18 до 35 лет.

Конечно, попасть в ряды молодежного правительства не так просто. Однако свои силы могут попробовать представители молодежных общественных организаций, учащиеся и выпускники профессиональных образовательных учреждений, сотрудники различных организаций, находящихся на территории региона. Главное условие – конкурсанты обязательно должны жить в Ленинградской области.

В правительстве ждут активных и инициативных. Помимо лидерских качеств и способности к организаторской деятельности, от конкурсантов ожидают опыта в реализации различных инициатив. Одним словом, они должны уметь придумать и реализовать проект, призванный сделать жизнь населения лучше.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый – конкурс письменных работ, второй – собеседование с победителями первого этапа. На первом этапе участникам необходимо в письменном виде презентовать собственный проект, обосновав его актуальность, на втором – очаровать жюри в личном общении.

Списки победителей первого этапа конкурса размещаются на сайте www.youth.lenobl.ru. Ссылка на регистрацию участников конкурса: https://myrosmol.ru/event/67191. Контактное лицо: Валерия Ипатова, телефон 8 812 539-42-52.

Екатерина Королева