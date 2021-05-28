Ленинградская панорама: «Наши леса – наше богатство»

Виктор Захаров, директор Лисинского лесного колледжа, глава муниципального образования Тосненский район, – о молодой поросли лесников, охотоведов и садовников.

– Вся моя жизнь связана с Ленинградской областью. Здесь родился, окончил школу в Любани. Рос в простой рабочей семье. Отец – тракторист на лесозаготовках, был награжден орденом Трудового Красного Знамени, мама работала на Любанском деревообрабатывающем комбинате. Всем, чего добился в жизни, я обязан родителям и ленинградской земле, точнее – нашим лесам и лесной промышленности.

Начинал вальщиком леса, потом стал бригадиром, мастером, за 17 лет прошел путь от рабочего до директора предприятия, параллельно окончил Ленинградскую лесотехническую академию. В 2005 году началась моя политическая карьера, депутатская работа. Сейчас, будучи главой Тосненского района, являюсь и директором Лисинского лесного колледжа.

Для меня это не просто должность. Наш колледж – старейшее учебное заведение региона. Егерское училище, правопреемником которого он является, было основано в 1836 году. Училище быстро снискало добрую славу и авторитет. Его выпускники, в числе которых была целая плеяда ученых и практиков, достойно служили на благо лесной России.

Своей важнейшей задачей вижу продолжение славных традиций колледжа, передачу молодежи опыта. Стремлюсь, чтобы лесная отрасль нашего региона получала крепкие кадры.

В колледже сейчас 530 человек обучаются на дневном отделении, 230 – на заочном. Учиться к нам едут со всей России. Обучение ведется на пяти факультетах: лесное и лесопарковое хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство, техническая эксплуатация машин и оборудования, землеустройство, охотоведение и звероводство.

Мы не просто даем ребятам востребованные профессии. Они приходят к нам после девятого класса – вся жизнь впереди. Очень важно дать им правильный настрой, объяснить, что зеленый фонд планеты – в их руках. Мы учим их любить природу России и нашей области, стоять на ее страже, руководствоваться девизом, перефразированным из известной песни: «Наши леса – наше богатство».