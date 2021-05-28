Ленинградская панорама: корюшка с улыбкой

Фестиваль «Корюшка идет!» собрал в Новой Ладоге тысячи жителей и гостей Ленинградской области. Ежегодный «вкусный» праздник, включающий торговые ряды, народные гулянья, аттракционы и концерт, состоялся в третий раз.

Ленинградская рыбка

Корюшка славится особым огуречным запахом, нежным вкусом. На ярмарке «Рыбацкая деревня» были представлены разные виды этой рыбки: свежей, жареной, копченой, вяленой. Свою продукцию представили более 20 предприятий рыбной отрасли. В зонах питания и на фудкортах можно было продегустировать рыбные и иные деликатесы.

Основная задача фестиваля – развитие регионального туризма. 15 мая был открыт новый региональный историко-культурный и информационно-туристический центр «Серебряное ожерелье России». Он представляет комплекс маршрутов, объединяющих древние исторические города и крупные населенные пункты Северо-Запада, где находятся уникальные памятники истории, культуры и природы.

Гости фестиваля также участвовали в кулинарных мастер-классах по приготовлению блюд коренных народов Ленобласти.

Музыкально-танцевальное шоу представляли группы «Околица», «Ярмарка», «Россияночка», «Карамель», «Бриг», театры моды «Мирослава» и «Март». Студия современной музыки «Бекар» спела шуточный гимн героине праздника, песню – Василия Аксенова: «Корюшка – самая питерская рыбка, / Корюшка, корюшка, где твоя улыбка?»

Для гостей фестиваля спели и звездные исполнители: Анна Семенович и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

Доброго улова!

Праздник по традиции посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он встретился с сотрудниками информационно-туристского центра, побеседовал с рыбопромышленниками, отведал жареной корюшки и вместе с предпринимателями и школьниками выпустил в Волхов молодь сига.

Всего в реку было выпущено 3 тысячи мальков – это делается с целью восстановления рыбных запасов. Некоторые из предприятий выпускали молодь атлантического лосося и семги. Приживутся ли здесь неместные виды, вернутся ли на нерест – покажет время.

Пройдя по торговым рядам, глава региона вручил благодарственные грамоты руководителям рыбопромышленных предприятий и наградил участников соревнований по рыбной ловле.

Самому маленькому спортсмену недавно исполнилось шесть лет. Детям подарили сладости от кондитерской фабрики в Пикалево. Победителям и призерам состязаний губернатор преподнес кубки и «счастливые удилища». Первое место на состязаниях рыболовов-любителей занял Андрей Павлов из Волосовского района.

Кстати, промысловики к середине мая наловили более 750 тонн ладожской корюшки. В прошлом году было добыто 900 тонн. По расчетам рыбаков, за оставшееся время они сравняются с прошлогодним достижением или перекроют его.

Корабли на реке

На Волхове был развернут водный парад, в нем демонстрировали мастерство гребцы-сапсерферы и парусные клубы из разных районов области. Яхты то выстраивались в ряд, то кружили хороводы по реке.

Подростки тем временем облепили корабли-памятники на набережной Ладожской флотилии, знакомились с небольшим, но знаменитым тральщиком ТЩ-100, который в 1942 году помешал вражескому десанту захватить остров Сухо и перерезать водный путь… Дети помладше развлекались на батутах и других аттракционах.

На любой вкус и возраст

На аллее художников участники фестиваля создавали свои шедевры, расписывали фигурки. Воспитанники детских школ искусств Волховского района расположились на набережной напротив Гостиного двора и рисовали на пленэре.

Взрослые и дети учились вязать сложные узлы в мастер-классах по морскому делу. Образцы древнего снаряжения и быта показывали энтузиасты исторической реконструкции – движение «Морская дружина Рус».

Проводилась праздничная лотерея. Призы победителям розыгрышей выдавали представители бизнеса Волховского района.

Ярмарка ремесел предлагала посетителям сувениры, изделия народных промыслов, художественной ковки.

Украшением фестиваля стало создание фигур изо льда. Мастер вырезал скульптуру электропилой, фрезой и резцом, и две полупрозрачные рыбки засверкали на вечернем солнце, словно самоцветы.

А вечером небо над Новой Ладогой раскрасил фейерверк.

Дмитрий Полянский.

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«Из варяг в греки»

В рамках фестиваля десятки велосипедистов совершили 30-километровый пробег из Волхова в Новую Ладогу. Веломаршрут назвали «Из варяг в греки».

– Надеемся, это станет доброй традицией фестиваля «Корюшка идет!», – сказал начальник отдела по культуре и туризму Волховского муниципального района Сергей Смирнов.

Призы спортсменам вручали волховчанки, королевы красоты: «миссис Ленинградская область – 2020» – артистка народного ансамбля танца «Русь» Александра Савина и «леди Ленинградской области – 2019» Наталья Смирнова.

– Велосипед становится одним из самых популярных видов транспорта, – подчеркнул депутат областного ЗакСа Александр Русских. – Это часть здорового образа жизни, и хочется, чтобы люди находили время на занятия спортом.

Кроме велосипедного пробега, на фестивале прошло мотошоу.