В Свердловском поселении новорожденные получат памятные медали

Все малыши, родившиеся в 2021 году в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение», станут обладателями медали «Рожденный на свердловской земле». Есть только одно условие: ребенок должен быть зарегистрирован в поселении!

Чтобы получить памятную медаль, нужно принести документы (свидетельство о рождении, справки по форме 8 и 9, паспорт одного из родителей) в Культурно-досуговый центр «Нева» или отправить их по почте domkultury.neva@mail.ru