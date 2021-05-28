Всеволожский район перешел в «красную» ограничительную зону

Майские праздники негативно отразились на эпидемиологической ситуации – в Ленинградской области новые перетасовки в «коронавирусном» светофоре. Так, с сегодняшнего дня, 28 мая, Всеволожский район возвращается в «красную» ограничительную зону.

Соответствующее постановление уже подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Также в «красной» зоне оказался Лодейнопольский район, свои статусы с «зеленого» на «желтый» изменили Волосовский и Лужский районы.

Согласно действующим ограничительным мерам, в «красной» зоне работа парков развлечений, кинотеатров, театров, домов культуры и музеев возможна при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. Экскурсии допускаются до 25 человек.

Кружки и секции работают при наличии 4 кв. метров на человека. Масочный режим обязателен.

Кафе и рестораны вернулись к половинчатой посадке: заполняемость зала не должна превышать 50%, а между столами должно быть расстояние минимум в 1,5 метра.