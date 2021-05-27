Ленинградская панорама: олимпиада возможностей

Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» становится социальным лифтом для людей с инвалидностью и ограничениями по здоровью.

Мастера чистоты

Двадцатичетырехлетний Александр Григорьев серьезен и сосредоточен. Он внимательно наблюдает, как воспитанники Сиверской и Приозерской школ-интернатов до блеска моют стекла, начищают мебель и пол — его родной Мультицентр социальной и трудовой интеграции в последних числах апреля стал одной из площадок регионального этапа конкурса профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс».

Здесь развернулись соревнования по клинингу. После школьников наступит черед студентов и специалистов. Саша Григорьев тоже в составе команды.

«Я жил в Кингисеппе, в психоневрологическом интернате. Услышал, что можно приехать во Всеволожск и получить профессию, — рассказывает молодой человек. — В Мультицентре у меня началась новая жизнь. Я получил место в общежитии, обучался на уборщика служебных помещений. В начале года мне помогли устроиться на работу в местный ресторан быстрого питания».

За пару месяцев Александр сумел продвинуться по карьерной лестнице, его перевели на кухню, поставили на приготовление картофеля фри. Работа нравится, появились друзья, а главное — он чувствует себя нужным.

Поверить в себя

«История Александра Григорьева типична. Когда мы приезжаем на производство, наших воспитанников, как правило, встречают настороженно. Мало кого радует перспектива иметь сотрудников с особенностями здоровья. Потом, когда знакомятся поближе, отмечают, что ребята ответственны, исполнительны, хорошо знают свое дело», — говорит Елена Полокайнен, преподаватель Мультицентра.

По словам Елены Николаевны, специалисты по клинингу сегодня весьма востребованы на рынке труда. Запросы поступают от промышленных, торговых предприятий, учреждений общепита.

«Абилимпикс» — не обычный конкурс профмастерства. Мы, педагоги, в своих подопечных уверены. Я занимаюсь подготовкой уборщиков и отвечаю: они умеют управлять профессиональной техникой, знакомы с современной бытовой химией», — утверждает моя собеседница.

Мы общаемся в учебном помещении, полки которого уставлены емкостями с чистящими порошками и гелями. Рядом стоят пылесосы, парогенераторы, экстракторные машины для чистки ковров и поломоечные.

«Суть чемпионата в том, чтобы вселить уверенность в людей с инвалидностью, помочь им найти себя, раскрыться, убедиться, что физические ограничения не барьер для самореализации», — продолжает Елена Полокайнен.

Шансы растут

Не случайно «Абилимпикс» называют олимпиадой возможностей. Конкурс — это социальный лифт в самостоятельную жизнь. Совершенствуясь в профессии, участники готовятся к работе в реальном секторе экономики. И, конечно, получают дополнительный шанс на трудоустройство. Кто же откажется взять на работу чемпиона?

Вполне вероятно, кто-то из сегодняшних лидеров займет вакансии в клининговой компании Евгения Иванова, выступившего на региональном этапе экспертом. «Первых сотрудников с инвалидностью мы приняли на работу в 2017 году. Сейчас трудятся три выпускника Мультицентра. Опасения на счет таких специалистов неоправданны — они хорошо справляются с поставленными задачами, а мы получаем от государства неплохие бонусы», — отмечает предприниматель.

Международное движение «Абилимпикс» зародилось в Японии, сейчас в нем принимают участие 50 стран мира. В России национальные чемпионаты проводят с 2014 года. Ленинградская область присоединилась в 2016-м.

В нынешнем году количество площадок регионального этапа увеличилось до 13 (в 2020-м их было 9), выросло и число компетенций — 54 против прошлогодних 44. На VI региональном чемпионате 316 конкурсантов демонстрировали навыки в слесарном, столярном и малярном деле, электромонтаже, ландшафтном дизайне, лозоплетении, резьбе по дереву, дошкольном воспитании, ремонте и обслуживании автомобилей, экономике и бухучете, сетевом и системном администрировании.

В финал прошли 55 человек, в ноябре они будут представлять Ленинградскую область на всероссийском этапе в Москве. Сегодня у 47-го региона 6 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых медалей и приз Национального чемпионата. Надеемся, что осенью копилка наград пополнится!

Людмила Кондрашова

Фото предоставлено Мультицентром цитата