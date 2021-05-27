Комфортная городская среда: голосование по благоустройству 11 общественных территорий продолжается

Ленинградская область активно выбирает проекты по формированию комфортной городской среды. Об этом 27 мая на заседании градостроительного совета 47-го региона заявил заместитель председателя правительства Михаил Москвин.

По его словам, в голосовании должно было принять участие 97 тысяч жителей. Жители достаточно активно подключились к процессу и быстро сделали свой выбор. На сегодняшний день этот показатель выполнен на сто процентов.

– У нас не поступило ни одного вердикта о том, что проект не годен, – отметил Михаил Москвин. – Единственное замечание от комитета по культуре. Специалисты просят ответственно подойти к вопросам сохранения исторических объектов. Всего в Ленинградской области планируют благоустроить 11 общественных территорий.

– Благодаря программе «Формирование городской комфортной среды» на проекты благоустройства Ленинградской области выделяется от 35 до 100 миллионов рублей, – рассказала заместитель директора АНО «Центр компетенций ЛО» Елизавета Гречухина. – Все зависит от категории городских поселений. В прошлом году всего было реализовано идей на сумму в 478 миллионов рублей.

Ирэн Овсепян