Жителей Всеволожска приглашают зарядиться позитивом на «Песчанке»
В июне каждые выходные в амфитеатре общественного пространства «Парк Песчанка» будут проходить утренние зарядки для всех желающих. Занятия проводятся под наблюдением специалистов при благоприятных погодных условиях.
5 июня в 10.30 – стэп-аэробика, в 11.00 – функциональный тренинг для подготовки взрослых.
6 июня в 10.30 – детский фитнес, в 11.00 – функциональный тренинг для подготовки взрослых.
12 июня в 10.30 – занятие по северной ходьбе, в 11.00 – ритмическая гимнастика для детей и взрослых.
13 июня в 10.30 – ритмическая гимнастика для детей и взрослых.
14 июня в 10.30 – степ-аэробика, в 11.00 – ритмическая гимнастика для детей и взрослых.
19 июня в 10.30 – занятие по северной ходьбе, в 11.00 – традиционная разминка пловцов.
20 июня в 10.30 – традиционная разминка пловцов, в 11.30 – акробатика на батуте.
26 июня в 10.30 – занятие по северной ходьбе, в 11.00 – разминочный комплекс каратистов.
27 июня в 10.30 – разминочный комплекс каратистов, в 12.00 – акробатика на батуте, брейклетикс, растяжка.
Организаторами мероприятий выступают Отдел физической культуры и спорта Всеволожского района и Всеволожский центр физической культуры и спорта, при поддержке Центра школьного спорта Всеволожского района, спортивного клуба «SportMama», батутного центра «Манеж», сети фитнес-клубов «Джампап».