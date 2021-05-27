Жителей Всеволожска приглашают зарядиться позитивом на «Песчанке»

В июне каждые выходные в амфитеатре общественного пространства «Парк Песчанка» будут проходить утренние зарядки для всех желающих. Занятия проводятся под наблюдением специалистов при благоприятных погодных условиях.

5 июня в 10.30 – стэп-аэробика, в 11.00 – функциональный тренинг для подготовки взрослых.

6 июня в 10.30 – детский фитнес, в 11.00 – функциональный тренинг для подготовки взрослых.

12 июня в 10.30 – занятие по северной ходьбе, в 11.00 – ритмическая гимнастика для детей и взрослых.

13 июня в 10.30 – ритмическая гимнастика для детей и взрослых.

14 июня в 10.30 – степ-аэробика, в 11.00 – ритмическая гимнастика для детей и взрослых.

19 июня в 10.30 – занятие по северной ходьбе, в 11.00 – традиционная разминка пловцов.

20 июня в 10.30 – традиционная разминка пловцов, в 11.30 – акробатика на батуте.

26 июня в 10.30 – занятие по северной ходьбе, в 11.00 – разминочный комплекс каратистов.

27 июня в 10.30 – разминочный комплекс каратистов, в 12.00 – акробатика на батуте, брейклетикс, растяжка.

Организаторами мероприятий выступают Отдел физической культуры и спорта Всеволожского района и Всеволожский центр физической культуры и спорта, при поддержке Центра школьного спорта Всеволожского района, спортивного клуба «SportMama», батутного центра «Манеж», сети фитнес-клубов «Джампап».