Депутаты Всеволожска утвердили исполнение бюджета за прошлый год

После проведения общественных слушаний на рассмотрение совета депутатов МО «Город Всеволожск», состоявшегося 25 мая, были вынесены 12 вопросов.

Главный из них – об исполнении бюджета города за 2020 год.Доходы города бюджета в прошедшем году составили 1 368 752,0 тыс. рублей, расходы – 1 541 993,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета, соответственно – 173 240,0 тыс. рублей.

Депутаты единогласно утвердили исполнение бюджета. Также единогласно были утверждены изменения в решение совета депутатов от 15.12.2020 года № 92 «О бюджете МО «Город Всеволожск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В числе прочих вопросов повестки были утверждены изменения в Правила благоустройства территории города.

Глава администрации района Андрей Низовский выступил с информацией об организации медицинского обслуживания гражданского населения в микрорайоне Южный г. Всеволожска.

В завершение заседания народные избранники рассмотрели обращение депутата ЗакСа Ленобласти Александра Матвеева в адрес администрации района, в котором содержится предложение установить либо памятную стелу, либо поклонный крест в память о детях, умерших в детских домах Всеволожского района от голода и болезней во время блокады.

По сообщению начальника отдела культуры Натальи Красковой, согласно архивным данным, выявлено 249 таких детей, но никаких данных, подтверждающих, что они были похоронены именно на Рябовском кладбище, обнаружить не удалось.

Глава города Станислав Богдевич предложил создать комиссию из депутатов и представителей общественности, которая детально проанализирует необходимость и возможность установления подобного памятника наряду с уже существующими.

Владимир Шемшученко

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «Вконтакте»