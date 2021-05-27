Градсовет Ленобласти заслушал информацию по благоустройству Привокзальной площади во Всеволожске

Новый облик центра Всеволожска обойдется в 164 миллионов рублей. Проект благоустройства, сегодня 27 мая, на Градостроительном совете Ленинградской области представил инициатор благоустройства Михаил Шатров.

– Главная наша задача сохранить самобытность и уникальную природную среду, – подчеркнул Михаил Шатров. – Эскиз проекта уже готов, в дальнейшем некоторые детали будут дополнены по мере формирования сметы. Благодаря благоустройству появятся современные остановки для общественного транспорта, будут расширены тротуары, появятся современные павильоны для пассажиров. В рамках благоустройства намечено озеленение. Разработан уникальный дизайн-код для торговых павильонов и коммерческой недвижимости. Есть планы по реконструкции дома купца Хомякова.

Участники Градсовета отметили, что в проект вошли самые острые вопросы благоустройства. Рекомендации поступили от комитета по транспорту и комитета по культуре.

– Необходимо учесть, что на участке находятся четыре объекта культурно-исторического наследия, – отметила начальник департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Галина Лазарева. – Для того чтобы начать благоустройство, необходимо провести их экспертизу, а это дополнительное финансирование. Прошу разработчиков проекта внимательно отнестись к данному вопросу.

Ирэн Овсепян