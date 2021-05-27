Всеволожские ветеринары помогают коллегам осваивать новые технологии

Андрей Карпич, заведующий лечебно-диагностическим отделом Государственной ветеринарной службы Всеволожского района, провел внутреннее обучение своих коллег — специалистов Станций по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов.

Такой обмен опытом — необходимое условие для освоения ветеринарами навыков работы в системе ENOTе, для подключения к системе дополнительного оборудования.

Программа ENOTe, разработанная специально для ветеринарных клиник и аптек, позволяет сделать работу специалистов более удобной, особенно при составлении оперативных и информативных отчетов. Система обеспечивает удобные рабочие места для регистратуры, врачей, лаборатории, аптеки, склада.

Обучение проходило в рамках консультационных услуг инновационно-образовательного центра ГБУ ЛО «Всеволожского района».

Фото пресс-службы областного правительства