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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские ветеринары помогают коллегам осваивать новые технологии

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Андрей Карпич, заведующий лечебно-диагностическим отделом Государственной ветеринарной службы Всеволожского района, провел внутреннее обучение своих коллег —  специалистов Станций по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов. 

Такой обмен  опытом —  необходимое условие для освоения ветеринарами навыков работы в системе ENOTе,  для подключения к системе дополнительного оборудования.

Программа ENOTe, разработанная специально для ветеринарных клиник и аптек, позволяет сделать работу специалистов более удобной, особенно при составлении оперативных и информативных отчетов. Система обеспечивает удобные рабочие места для регистратуры, врачей, лаборатории, аптеки, склада.

Обучение проходило в рамках консультационных услуг инновационно-образовательного центра ГБУ ЛО «Всеволожского района».

Фото пресс-службы областного правительства

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