Всеволожские ветеринары помогают коллегам осваивать новые технологии
Андрей Карпич, заведующий лечебно-диагностическим отделом Государственной ветеринарной службы Всеволожского района, провел внутреннее обучение своих коллег — специалистов Станций по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов.
Такой обмен опытом — необходимое условие для освоения ветеринарами навыков работы в системе ENOTе, для подключения к системе дополнительного оборудования.
Программа ENOTe, разработанная специально для ветеринарных клиник и аптек, позволяет сделать работу специалистов более удобной, особенно при составлении оперативных и информативных отчетов. Система обеспечивает удобные рабочие места для регистратуры, врачей, лаборатории, аптеки, склада.
Обучение проходило в рамках консультационных услуг инновационно-образовательного центра ГБУ ЛО «Всеволожского района».
Фото пресс-службы областного правительства