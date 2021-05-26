Кудровским предпринимателям рассказали о мерах поддержки

О субсидиях, льготных займах и бизнес-инкубаторе представителям бизнеса города Кудрово рассказала Ирина Кондратьева, руководитель Фонда поддержки предпринимателей Всеволожского района. Такие встречи направлены на расширение деловых связей, развитие себя и бизнеса и дают возможность пообщаться с представителями муниципальной власти.

– Наш фонд выделяет стартовые субсидии для начинающих предпринимателей, – отметила Ирина Викторовна. – Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо пройти обучение, подготовить бизнес-план и принять участие в конкурсе. Проходит он раз в год. В этом году комиссия заслушает предпринимателей и примет решение 24 июня. Помимо субсидий, Фонд выделяет льготные микрозаймы с низкой процентной ставкой. Потенциальные стартапы оценивает комиссия в Фонде развития предпринимательства. Но прежде чем «вытянуть» заветный куш, нужно предварительно пройти обучение и подготовить бизнес-план. Далее претенденты на деньги должны рассказать о конкретных шагах развития бизнеса.

На сегодняшний день уже многие предприниматели получили кредиты на таких выгодных условиях. Они смогли своевременно пополнить оборотные средства своих предприятий, значительно расширить их деятельность, сделать ее более конкурентоспособной. А значит, стабильность развития и увеличение чистой прибыли не заставят себя долго ждать. Ведь взять кредит в коммерческом банке означает высокие процентные ставки и короткий срок возврата, да и залоговое обеспечение тоже непосильное. Разумеется, охотников за такими «свободными» деньгами как не было, так и нет. А вот за субсидиями уже выстраивается очередь.

– Долгожданные 610 тысяч рублей на старт мы получили в 2019-м, – рассказывает молодой социальный предприниматель, руководитель детского центра «УМка» Дарья Овчаренко. – Это компенсировало 80 процентов наших затрат на детский сад. Средства потратили на кровати, технику, краны и прочий инвентарь. Сама идея с детсадом давняя, ей несколько лет, но решилась я на нее, как только сама стала мамой.

– Мы предлагаем нашим посетителям посмотреть на мир через глину или гончарный круг, – говорит владелица другого ИП Елена Осинцева. Она основала студию арт-терапии и получила стартовый капитал в размере более 400 тысяч рублей. – Избавиться от страхов и скованности можно творчеством и искусством. В руках наших посетителей глина, словно по волшебству, превращается в комок своего внутреннего «я». Мы применяем язык искусства, красок и линий, форм и образов. Так можем контактировать с глубинными аспектами нашей личности.

По словам Ирины Кондратьевой, уже с первого июля предприниматели смогут бесплатно получить электронную подпись.

– Это настоящая революция, – считает собеседница. – Теперь бизнес может работать быстро и в онлайн-формате. А пока хочется сказать: да, предприниматели работают. Причем хорошо. Несмотря на трудности и пандемию. Но, может быть, так и должно идти формирование нового класса – через отбор сильных, деловых, пробивных людей.

Ирэн Овсепян