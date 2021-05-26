День славянской письменности отметили всеволожские библиотеки

Традиция отмечать 24 мая День славянской письменности и культуры, или День святых Кирилла и Мефодия, отмечается в России с 1991 года. Мероприятия, посвященные этой дате, проходили и в Ленинградской области.

В отделе обслуживания Всеволожской межпоселенческой библиотеки, расположенном в КДЦ «Южный», была подготовлена книжная иллюстрированная выставка «Откуда азбука пошла». Подобная же выставка, посвящённая Дню славянской письменности и культуры, была подготовлена и в Центральной городской библиотеке им. Ю.Г. Слепухина.

Во Всеволожской детской библиотеке прошел фестиваль для детей «Родной язык – это история моего народа». Работники библиотеки рассказали любознательным детям об истории создания славянской азбуки, о том, как русская азбука изменилась за много столетий. Детей увлекли занимательными конкурсами, а они, к всеобщему удовольствию, прекрасно справились с конкурсными заданиями и доказали, что хорошо знают русский язык.

А во Всеволожской городской библиотеке им. Ю.Г. Слепухина для читателей оформлена книжная выставка «Кирилл и Мефодий – славянские первоучители».

Владимир Шемшученко