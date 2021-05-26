Всеволожский ветеринар отправился в экспедицию по Финскому заливу

В первую в этом году экспедицию по водам Финского залива вместе с научными сотрудниками отправился врач Всеволожской государственной ветеринарной службы Алексей Романов, который также является заведующим Региональным центром эпизоотического и экологического мониторинга Ладожского озера.

Основной целью совместной работы ученых и ветеринарной службы стали забор проб гидробиологического материала для исследования компонентов биоты, определяющих условия воспроизводства и нагула рыб, а также оценка экологического состояния среды обитания водных биологических ресурсов. В программе экспедиторов десятки координат-станций.

Отважный ветеринарный врач Алексей Романов прислал коллегам несколько видеосюжетов, где наглядно показаны суровые условия работы участников экспедиции. Один из роликов, просмотр которого вызывает озноб и головокружение, сопровождается короткой подписью – «Сегодня качает».

Светлана Завадская