Предпринимателей Всеволожского района приглашают на вебинар

Всеволожский Центр поддержки предпринимательства готовит полезный вебинар для самозанятых. Он пройдет 28 мая в 11:00 в онлайн-режиме. Присоединиться смогут все желающие.

Регистрация – обязательное условие для участия в нем. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://forms.gle/sW74j62eunWAb8357. Вебинар «Самозанятость – вопросы и ответы» будет полезен тем, кто только планирует открыть свой бизнес или уже успел это сделать. С его помощью можно узнать больше о налоге на профессиональный доход.

Слушателям вебинара расскажут, как правильно зарегистрировать ИП и работать с юридическими лицами, поведают о плюсах и минусах самозанятости, расскажут о бонусах для самозанятых, просветят по части правовых и бухгалтерских аспектов, а также ответят на интересующие вопросы. Вебинар проведёт директор Всеволожского центра поддержки предпринимательства Ирина Кондратьева.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства»