Ленинградская панорама: музыкальное лето будет жарким!

Михаил Голиков, художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Ленинградской области, — о силе академической музыки и творческих планах.

— В детстве я проводил лето в поселке Прибытково Гатчинского района. Там неподалеку домик няни Пушкина. Храню чудесные воспоминания о тех днях. А когда возглавил Симфонический оркестр, открыл в регионе и другие места художественного интереса, эстетического удовольствия и воссоединения с национальной культурой.

Свою главную задачу вижу в знакомстве жителей региона с огромным пластом классической музыки. Далеко не всем из них довелось вживую слышать оркестр. Потому особенно стремимся выступать в отдаленных районах.

Не открою секрета: публике ближе программы, составленные из кинохитов или шлягеров. Тем не менее на концертах мы видим большой энтузиазм, желание познать мир академической музыки.

Огромное счастье — видеть публику не через экран гаджетов, а на живых встречах! Стали ли люди иначе воспринимать музыку? Пожалуй, да. Любое испытание, а пандемия, безусловно, стала таковым, подвигает к размышлениям о бытии. Музыка, особенно глубокая, серьезная, если и не дает конкретных ответов, но поддерживает, помогает пережить непростые времена.

Мы стремимся охватить всю территорию области, ищем дополнительные возможности для выступлений и устраиваем концерты под открытым небом в усадьбах и парках, в крепостях и на площадях. Будет насыщен такими мероприятиями и нынешний сезон. Музыкальное лето обещает быть жарким!

Фестивальную афишу откроет яркая постановка «Пиковой дамы» Чайковского на традиционном пушкинском празднике в Приоратском парке Гатчины. Затем на фестивале, посвященном 800-летию со дня рождения Александра Невского, в нескольких городах прозвучат знаменитая кантата Прокофьева «Александр Невский» и вторая, специально написанная Муратом Кабардоковым для симфонического оркестра, большого хора, солистов и рогового оркестра. Это произведения необыкновенной энергетики. Далее — «Дым над водой. От классики до рока», оперно-хоровой фестиваль в Ивангороде. И, наконец, презентация джазового фестиваля, которую мы наметили организовать в усадьбе Марьино.