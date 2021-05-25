Инструментальный ансамбль из Сертолово покорил жюри Пасхального фестиваля

В Гатчинской музыкальной школе им. Ипполитова-Иванова 22 мая были названы финалисты V Пасхального фестиваля Ленинградской области «Светлое Христово Воскресение», в котором участвовали воспитанники и коллективы музыкальных, воскресных и общеобразовательных школ. Дети исполняли вокальные композиции и играли на музыкальных инструментах. В одной из номинаций оценивались работы юных художников на тему Светлой Пасхи.

Среди победителей есть и ребята из Всеволожского района. Так, лучшим инструментальным ансамблем стали исполнители из Сертолово, представляющие Воскресную школу «Серьгиевцы».

Фестиваль был организован комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области совместно с Выборгской, Гатчинской и Тихвинской епархиями РПЦ.

Победителям вручили грамоты, сертификаты и ценные призы, в том числе икону с изображением Святого Благоверного князя Александра Невского, 800-летие которого широко отмечается в 2021 году.

Фото Комитета МСУ ЛО