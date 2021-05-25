Всероссийский день посадки леса в Ленинградской области 2021

Хорошее настроение и заряд бодрости на выходные – так прошел Всероссийский день посадки леса одновременно во всех 19 лесничествах Ленинградской области. Площади под посадки тщательно выбирали, придерживаясь принципа русского лесоводства: сколько срубили – столько и посадили.

Одна из площадок была на месте бывшего песчаного карьера, проходящего рекультивацию, у поселка Келколово Кировского района. Посадочный материал, примененный здесь, – сеянцы сосны с закрытой корневой системой из Лужского семеноводческого центра.

Для участников, конечно же, провели инструктаж по правилам и технике посадки. Местная площадка размером чуть меньше 5-ти гектаров была заранее подготовлена специалистами «Ленобллес» в виде борозд. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — постоянный участник таких мероприятий. Сам он себя опытным сеяльщиком не считает, однако, так или иначе, сажает лес больше 15 лет.

А вот учащиеся из Кировского школьного лесничества впервые в своей жизни сажали деревья. Специалисты лесного хозяйства поддерживают ребят, считая, что экологические ценности нужно прививать с детства, а сохранение лесных богатств — одна из главных задач. Поэтому в Ленинградской области действует больше 20 школьных лесничеств, где юные натуралисты получают знания об экологии, биологии леса и по его воспроизводству.

Ленинградская область по праву считается самым лесным регионом Северо-Запада, ведь более 76% сухопутной её части занимают разнообразные леса. И благодаря всероссийской акции всего за несколько часов в нашей области прибавилось 175 тысяч деревьев.

Проект «Сорок седьмой»