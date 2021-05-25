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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске нарисовали граффити в честь олимпийского чемпиона Белоусова

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Необычный рисунок появился на трансформаторе возле Всеволожского лицея № 1. На ярком граффити узнается олимпийский чемпион, житель города Всеволожска Владимир Белоусов. Рядом с портретом спортсмена – легендарный прыжок, принесший ему мировую славу.

Владимир Белоусов стал мировой спортивной сенсацией 1968 года. В тот год на Олимпиаде во французском городе Гренобле он стал первым (и до нынешних дней – единственным) олимпийским чемпионом по прыжкам на лыжах с трамплина из Советского Союза и России. Ему тогда было неполных 22 года.

У олимпийского чемпиона оказалась сложная судьба. Сейчас Владимир борется с недугом, приковавшим его к постели.

Остается надеяться, что уличное искусство не пострадает от вандалов и долго будет напоминать всеволожцам о выдающемся земляке. Нам пока неизвестно, кто стал автором этого граффити. Однако примечательно, что художник нарисовал спортсмена неподалеку от дома, где сейчас живет олимпийский чемпион.

Ольга Медведева
Фото Максима Однобокова

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