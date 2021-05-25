«Волонтеры Победы» Всеволожского района встретились с властью

На прошлой неделе в молодежно-подростковом клубе «Пульс» прошла встреча добровольцев и сотрудников отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации.

Пообщаться с добровольцами пришли начальник отдела Яна Сахацкая и куратор волонтеров Анастасия Андреева. Специалисты стараются наладить контакт со всей активной молодежью, ведь именно общими усилиями удается провести самые масштабные мероприятия и акции.

С «Волонтерами Победы» представители власти тоже нашли что обсудить. Говорили о проблемах, с которыми сталкиваются добровольцы, а также о том, как отдел может помочь в их решении. Обсудили и возможность создания единой платформы для волонтеров, которая поможет координировать деятельность. В итоге все собравшиеся пришли к выводу, что было бы отлично провести обучающий форум. Благодаря ему новоиспеченных волонтеров смогут быстро ввести в курс дела и рассказать им об основной сути добровольчества. Это событие будет полезно и тем, кто уже давно в рядах волонтеров. Благодаря ему они смогут узнать что-то полезное и завести новые знакомства.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Молодежный актив Всеволожского района»