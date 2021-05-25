«Бугры» заготовили отличный сенаж

Второе место в номинации «Лучший злаково-бобовый сенаж 2020» Всероссийского конкурса кормов для животных «Лучший силос/сенаж 2020 года в РФ» занял Племенной завод «Бугры» из Всеволожского района.

В десятку лучших вошли и другие ленинградские хозяйства – Агрофирма «Рассвет», «Кобраловский», «Красная Балтика», «Мыслинский», «Поляны», «Рабитицы» и КФХ Андрея Степаненко. Это очень высокие результаты, учитывая, что специалистами было обследовано более двух тысяч проб кормов из трав со всей страны.

Награды победителям были вручены на международной выставке Агрос-2021 в выставочном комплексе Крокус Экспо (Москва). Цель конкурса, который проводится с 2015 года международной лабораторией «Еврофинс Агро», – определить лучший силос и сенаж в хозяйствах страны и передать их опыт другим сельхозпроизводителям.

Фото пресс-службы областного правительства