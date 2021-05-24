Ленинградская панорама. Михаил Москвин: «Благоустройство выбирают жители!»

Цветущий сквер и скейт-парк, набережная со скамейками и площадь для концертов, игровые площадки и уличные тренажеры — у ленинградцев есть возможность самостоятельно отдать предпочтение тому или иному проекту благоустройства. Подробнее о преобразовании городской среды рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

— Михаил Иванович, Ленинградская область раздольная, у нас много городов и поселков, и жители каждого населенного пункта хотят иметь красивые удобные пространства для отдыха и спорта. Как идут работы по благоустройству?

— С 2017 года в области благоустроено около 600 дворов и общественных пространств: парков, набережных, многофункциональных площадок, городских площадей и скверов. Мы любим показывать фотографии «до» и «после» — разница поразительна: на месте пустырей или бурелома сейчас растут деревья и установлены уличные тренажеры, удобные скамейки и качели, смонтированы современные покрытия, сделано освещение.

Все это делается не для галочки, не для показной красоты, а для людей. У ленинградцев появляются места для игр с детьми и занятий спортом, есть где кататься на велосипедах и любоваться красивыми видами, отдыхать на лавочках под тенью деревьев и встречаться на мероприятиях на городских площадях. Благоустроенные пространства украшают жизнь и становятся точками притяжения, где приятно проводить время, общаться, вести здоровый образ жизни.

Все работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». И чрезвычайно важно, что свое мнение по благоустройству может высказать каждый житель нашего региона с 14 лет. Процесс очень простой — достаточно иметь смартфон и пару минут времени.

— В этом году выбор объектов для благоустройства проходит на единой платформе 47.gorodsreda.ru полностью онлайн. Насколько это удобно? И планируется ли такой формат использовать в дальнейшем?

— Голосование по проектам на платформе Минстроя прозрачно. Разработчики оперативно устраняют появляющиеся сложности, чтобы оно оставалось удобным. Можно в любой момент зайти на сайт, посмотреть проект, уточнить информацию. Есть время подумать, какой вариант выбрать, — в этом году голосование идёт с 26 апреля по 30 мая.

Предполагается, что после благоустройства объектов на эту же платформу будут загружены отчёты о проведенных работах, фотографии. Это хорошая база проектов и идей, лучшие из которых можно брать на вооружение. Таким образом люди могут обмениваться идеями и лучшими практиками.

— Если возникли вопросы по голосованию, куда можно обратиться?

— Любые вопросы по голосованию за объекты благоустройства можно задать по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 600-20-13 — она работает круглосуточно. Если возникнут сложности с голосованием, также помогут волонтеры, которые консультируют на улицах. Они детально расскажут о голосовании, а при необходимости помогут выбрать объект.

— По вашим ощущениям, жители активно выбирают вид будущих парков, набережных, площадок?

— Да, участие в голосовании на портале 47.gorodsreda.ru к концу первой недели мая приняли уже больше 23 тысяч ленинградцев. В лидерах — жители нескольких городов: Сланцы выбирают благоустройство Яблоневого сада, Пикалево — обустройство набережной Рядани, а Коммунар — зоны отдыха вдоль Ижоры. Во Всеволожске жители решают, какой станет общественная территория в границах улиц Победы — Магистральной — Дружбы — Связи, а в Кировске определяют будущий вид Ладожской улицы.

— Как объекты попадают в очередь на благоустройство? Скажем, захотелось мне, чтобы сквер у дома стал красивее и уютнее. С чего начинать?

— Для начала нужно решить, какое пространство вы хотите изменить: двор, площадь у Дома культуры, набережную, сквер. Жители направляют в местную администрацию список территорий, которые хотят благоустроить. Они выносятся на рейтинговое голосование. Для объектов, набравших большее число голосов, разрабатывают дизайн-проекты.

Объекты на конкурсном отборе определяет комиссия при комитете по ЖКХ Ленинградской области совместно с экспертами. Разработаны четкие критерии: благоустройство должно идти комплексно, общественное пространство должно трансформироваться в зависимости от сезона и проводимых мероприятий, быть интересным разным группам населения. Лучшие из прошедших отбор проектов идут в работу.

— Лучшие — значит, и современные технологии используются?

— Урбанистика, городское планирование и благоустройство идут вперед, растут запросы жителей. Например, променады возле набережных все чаще выстилаем экологичной террасной доской. Используем разные виды мощения. Набирают популярность интерактивные качели-балансиры. Появились скамейки с подсветкой. В планах — теплые скамейки, в которые встроена система подогрева.

По-новому подходим к озеленению — практически отошли от тумб и вазонов, которые усложняют уборку территории и требуют регулярных затрат на содержание. Сейчас в тренде многолетние травы, которые красиво цветут с весны до поздней осени и нуждаются в минимальном уходе — достаточно одного покоса в год. Украшаем территории кустарниками и лиственными деревьями, которые хороши в разное время года, — рябинами, кленами.

— Комплексное благоустройство в Ленобласти ведется и в городах, победивших во всероссийском конкурсе Минстроя?

— Да, на последнем всероссийском конкурсе проектов для малых городов и исторических поселений выиграли сразу семь наших заявок — Новая Ладога, Волхов, Ивангород, Кириши, Сясьстрой, Сосновый Бор и Гатчина. Их начнем реализовывать в этом году. В Выборге уже облагородили набережную и пляж Смоляного мыса, в Луге — Заречный парк.

Кроме того, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко идет благоустройство дворов и работы по повышению качества городской среды.

По итогам 2020 года Кудрово, Кингисепп, Никольское, Гатчина и Кировск стали лидерами по индексу качества городской среды, опубликованному Минстроем России. Этот индекс в Ленинградской области за год вырос на 7 пунктов и составил 192 балла. Среднее значение в России — 177 баллов. При расчете эксперты оценивают сервисы и уровень доступности городской среды для маломобильных групп населения, озеленение, освещение и внешнее оформление городского пространства, количество точек притяжения.

Беседовала Светлана Каменева