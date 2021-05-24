Куйвозовские школьники научились готовить традиционное блюдо японской кухни

В рамках фестиваля «Японская весна–2021» в Куйвозовском подразделении Гарболовской школы 21 мая состоялся дружеский кулинарный поединок.

Под руководством педагога дополнительного образования Е. Литоминой и руководителя Санкт-Петербургского клуба по изучению японского чайного искусства «Тяною» Н. Бурмистровой участники готовили два традиционных блюда: русскую гороховую лапшу с солеными груздями и японское кушанье рамен.

В кулинарном дружеском поединке участвовало 12 человек – ученики школы и студенты Садово-архитектурного колледжа. Практика подкреплялась теорией: ребята освоили технологию приготовления блюд, попробовали их, а заодно познакомились с историей национальных блюд России и Японии.

Добавим, что это уже не первый совместный проект школы с Генеральным Консульством Японии в Санкт-Петербурге.