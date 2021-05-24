В Приютино отметили чувашский праздник «Акатуй»

Чувашский праздник «Акатуй», который традиционно отмечается по окончании весенних полевых работ, отметили 23 мая во Всеволожске. Принимали гостей в Музее-усадьбе «Приютино».

Пасмурный день компенсировали солнечным настроением – задорные песни и пляски чувашских фольклорных коллективов создавали настроение, а спортивные состязания сдабривали праздничную атмосферу нотками дружеского азарта. В этот день гости Музея-усадьбы могли ознакомиться не только с традиционной чувашской культурой, но и оценить национальную кухню. Для любителей сувениров работала выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства.

С праздником гостей и участников поздравили член Совета старейшин Санкт-Петербурга и Ленинградской области Антон Салмин, руководитель Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко, председатель «Чувашского культурного общества Ленинградской области» Валериан Гаврилов.

Отметим, название «Акатуй» состоит из двух чувашских слов: «ака» переводится как сев, а «туй» означает свадьба. Этот праздник является своего рода свадьбой, в которой земля и соха соединяются друг с другом во время весенних работ в поле. Недаром по традиции местом проведения торжества выбирали живописное место на природе – желательно близь леса и воды. Гостеприимная усадьба с прудами и вековыми деревьями стало прекрасным обрамлением праздника земледелия.

Фото пресс-службы администрации ВМР