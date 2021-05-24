Во Всеволожске высадили 182 дерева в рамках акции «Сад памяти»

В минувшую субботу, 22 мая, во Всеволожске состоялась символичная посадка деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». За один день активисты высадили 150 молодых сосен вдоль городской велодорожки, а парк «Песчанка» обзавелся 22 молодыми дубочками и 10 кленами.

В мероприятии приняли участие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, депутат Законодательного собрания ЛО Александр Матвеев, представители городского депутатского корпуса, Общественных палат области и района и крупных предприятий Всеволожска. Весомый вклад внесли ребята из молодежно-подростковых клубов «Альфа», воспитанники Мультицентра трудовой и социальной интеграции и, конечно же, активные всеволожцы.

Руководили процессом опытные специалисты по озеленению: они подготавливали места для будущих деревьев, а также инструктировали о правилах высадки саженцев. Вскоре молодые сосенки выстроились в ровную аллею, а клены и дубочки стали частью городского парка.

– Хорошая погода весьма способствовала дружной работе! – отметил Андрей Низовский. – Предлагаю в этом году повторить акцию – есть деревья, которые лучше всего сажать осенью.

Напомним, что международная акция «Сад памяти» ставит своей целью высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото пресс-службы администрации ВМР