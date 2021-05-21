Эх, Ладога, родная Ладога!

Традиционная встреча-семинар руководителей средств массовой информации Ленинградской области после пресс-конференции. состоявшейся 19 мая в Санкт-Петербурге, продолжилась во Всеволожском районе Ленинградской области. Район был выбран не случайно. В этом году, в ноябре, мы будем отмечать 80-летие начала действия легендарной Дороги жизни. А начиналась она именно во Всеволожском районе.

«Нет на земле страшней и радостней дороги»

Нулевой километр Дороги жизни – «Регулировщица» – «Цветок жизни» – «Балтийские крылья» – Румболовская гора – «Полуторка» – мемориальный участок Дороги жизни – «Катюша» – Братское воинское захоронение – «Разорванное кольцо» – Осиновецкий маяк – Музей «Дорога жизни» – таким маршрутом проехали руководители средств массовой информации Ленинградской области. И каждая точка маршрута – как зарубка на сердце. Журналисты возложили цветы к каменным листкам дневника Тани Савичевой, поклонились памяти павших у мемориала «Разорванное кольцо».

Первый день семинара закончился в Осиновце, в филиал Центрального военно-морского музея «Дорога жизни», который был открыт 12 сентября 1972 года (тогда отмечалась годовщина начала действия в 1941 году водного сообщения по Ладоге – в Ленинград пришел первый караван судов). В 2012 году музей отметил 40-летие. Спустя два года, к юбилею Победы, были обновлены музейные залы и карты-схемы «Дороги жизни», а в 2015-м выстроен павильон для крупногабаритных экспонатов.

Но то, что увидели журналисты, поразило и восхитило их: заведующий филиалом музея Виктор Березняцкий гостеприимно распахнул перед участниками семинара двери обновленного музея «Дорога жизни». 2017 год стал для музея судьбоносной поворотной вехой, тогда он открылся после масштабной реконструкции, длившейся на протяжении нескольких лет.

Сейчас это современный, интерактивный музей с большим количеством техники военного времени. Самое главное, что всё это настоящее. На территории музея много такой техники военного времени. Журналистам – участникам двухдневного семинара, организованного парламентом Ленобласти, позволили подняться на борт самолёта, перевозившего грузы и блокадников на Большую землю. Участники семинара, в прямом смысле, смогли прикоснуться к священным реликвиям того времени.

А проникновенный рассказ младшего научного сотрудника музея «Дороги жизни» Ларисы Коповой заставил многое видевших, слышавших, знающих «смишников» плакать, смеяться, размышлять о событиях почти вековой давности, которые с годами не отдаляются от нас, а становятся только ближе и острее.

Комфортная среда – дело рук человеческих

Второй день семинара начался со знакомства с объектами приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» во Всеволожске. И не удивительно, что знакомство это началось с посещения парка 75 лет Победы. Заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кондрашин рассказал и показал журналистам, как во Всеволожске реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Один из основных объектов программы – парк 75-летия Победы на Румболовской горе. Частью парка стал музей под открытым небом, школьники уже активно овладевают огневой позицией одного из трех зенитных орудий. Основным же экспонатом является настоящий бомбардировщик ИЛ-2.

Журналисты убедились, что парк стал не только любимым местом отдыха жителей Всеволожска, но и важным элементом патриотического воспитания.

Участники семинара возложили цветы к захоронениям советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, среди которых похоронены Герои Советского Союза И.М. Шишкань, Я.И. Пляшечник и Ф.С. Юрченко.

И спорт, и отдых, и релакс

Представители администрации Всеволожского муниципального района стали гидами для участников семинара по общественному пространству парка «Песчанка» города Всеволожска.

Обновленный парк удивил и восхитил «видавших виды» руководителей СМИ Ленинградской области. Парк поделён на несколько зон – по возрастному принципу и принципу подготовленности. На площади 12,5 гектаров обустроили пространство для любителей спорта самым большим в России бетонным скейт-парком, зоной воркаута и столами для настольного тенниса.

В детской игровой зоне установили комплексы «Лабиринт 2» и «Лес», а также большую песочницу. Зона отдыха включила в себя сеть пешеходных дорожек общей протяженностью более 2 километров, фуд-корты, шезлонги и скамейки. Во время благоустройства территорию парка качественно осветили, а в рамках программы «Безопасный город» установили 68 камер видеонаблюдения.

В парковой зоне «Амфитеатр» вместимостью на 1050 зрителей будут проводиться культурно-массовые мероприятия городского и областного уровня. Также в рамках благоустройства в «Песчанке» высадили более 300 туй и других деревьев. 31 июля парк примет гостей в День Ленинградской области.

Музей авиаторов: уникальная история в новом «формате»

Журналисты побывали в новом музее авиаторов. Здание музея было построено в XVIII веке как сыроварня в имении барона И.Ю. Фредерикса, в XIX веке здесь располагалась хозяйственная и жилая постройка в имении дворянского рода Всеволожских, в 1930-1941 гг. – это дом отдыха работников ленинградской пищевой промышленности, в эти годы возникло его неофициальное название – «Дом пекарей».

В 1941-1942 гг. – дом отдыха летчиков, куда после выполнения сложных боевых заданий прибывали лётчики 1-го минно-торпедного авиационного полка Краснознаменного Балтийского флота, 26-го и 27-го истребительно-авиационных полков и других авиационных частей, сражавшихся в небе Ленинграда и защищавших Дорогу жизни. Отсюда и пошел новый отсчет жизни «дома пекарей».

В послевоенный период в доме поочерёдно располагались дом отдыха работников ленинградской пищевой промышленности, спортивная лыжная база «Снежок», пионерский лагерь «Берёзка».

2015 год стал судьбоносным для «дома пекарей». Объект культурного наследия «Дом авиаторов» был воссоздан, и в настоящее время входит в состав ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни» как «Дом, где в 1941-44 гг. жили авиаторы, защищавшие Ленинград; среди них – многие Герои Советского Союза: Бунимович Ю.З., Колесник П.А., Преображенский Е.Н., Чванов В.Г. и другие».

Экспозиция музея включает в себя макеты самолетов, полноразмерные макеты авиабомб, скульптуры летчиков в полной аутентичной летной экипировке, интерактивные карты боевых действий, элементы военного быта авиаторов, мультимедийные квесты.

Научный сотрудник музея Александр Дмитриев не только увлекательно рассказал участникам семинара от «А» до «Я» о действиях авиации ленинградского неба. Но и «погрузил» журналистов в атмосферу воздушных боев Ленинградской битвы.

Журналисты смогли почувствовать себя летчиками-асами, сбивающими вражеские самолеты, ощутить себя героями, уходящими в бой.

Интереснейшая экскурсия, огромная экспозиция с интерактивными экранами и панелями, подробное описание и визуальное воспроизведение каждого сражения, где показаны элементы военного быта летчиков, их личные вещи, модели самолетов, авиабомб и многое другое – всё это – музей авиаторов во Всеволожске.

Благодаря Законодательному собранию журналисты в очередной раз убедились, что у Ленинградской области неисчерпаемый туристический и военно-патриотический потенциал. Надо только встать с дивана и отправиться познавать свой край.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области