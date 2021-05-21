Тысячи выпускников Всеволожского района прощаются со школой

Сегодня, 21 мая, во многих школах Всеволожского района прозвучал последний звонок. На торжественных линейках собрались тысячи вчерашних школьников – выпускники 9-х и 11-х классов.

Теплые пожелания прозвучали и во Всеволожской школе № 6. Здесь, в украшенном шарами спортзале, учителя говорили последние напутственные слова уже бывшим ученикам, а молодые люди с волнением принимали поздравления.

– Впереди ― самостоятельный путь, насыщенный большими делами и важными событиями, – отметил в поздравительном обращении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Уверен, что в родной Ленинградской области вы обязательно найдёте достойное применение своим талантам и знаниям.

Фото Антона Ляпина