Мультяшные овощи гуляют по Колтушам

Мультипликатор Виктор Шутов и сценарист Калерия Соколова работают над созданием мультипликационного сериала, главными героями которого стали… овощи: бывалый помидор Гаспачо и трусливый огурец Пепино.

Сюжет таков: овощи сбежали с фермы в Ленинградской области и разгуливают по Колтушам в поисках приключений. Каждый житель этого поселка узнает местные достопримечательности: и памятник академику Павлову, и аллею перед Институтом физиологии.

Хотя серии продолжаются всего несколько минут, на разработку только одного эпизода уходит не меньше полугода. Каждый кадр рисуется отдельно в графическом редакторе, а после сводятся вместе. По словам аниматора, за один рабочий день художник создает максимум одну секунду анимации.

Сейчас Виктор Шутов создает уже шестую серию, в которой появляется новый герой, антипод Гаспачо и Пепино — это персонаж по имени Хмыль. Все готовые видео автор загружает в интернет.

Фото группы «ГасПеп» в соцсети «ВКонтакте»