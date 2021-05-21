Ленинградская панорама: Память о народном генерале жива!

В Волхове 7 мая торжественно открыли бюст командарма Ивана Федюнинского.

Установили его на Аллее Мужества. «Невозможно переоценить вклад, который внес Иван Иванович Федюнинский в Великую Победу. Достаточно вспомнить слова маршала Жукова: «Падет Волхов — падет Ленинград», — открыл церемонию глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

Также к собравшимся обратился депутат Государственной Думы РФ Сергей Петров: «Иван Иванович — это пример ратного дела, того, как надо служить Отчизне. Несмотря на ранения, он не ушел со службы, окончил пехотную школу и прошел все офицерские должности от командира взвода до командующего армией. Его умение побеждать — не тогда, когда у тебя больше солдат, техники и вооружения, а малыми силами, — очень пригодилось здесь, в Волхове. Вечная память героям, отдавшим жизни за защиту нашей Родины, долгих лет ветеранам, мирного неба над головой!»

В числе тех, кому доверили право снять ткань с бюста, был профессор, кандидат исторических наук, автор книги о генерале Георгий Самсоненко.

«Несмотря на непогоду, очень много волховчан пришло, и я этому не удивился — в нашем городе чтут память Ивана Федюнинского и рады появлению памятника, — позже рассказал нашему корреспонденту Георгий Григорьевич. — Он непременно должен был быть установлен именно у нас, ведь 54-й армии под командованием И. И. Федюнинского удалось отстоять Волхов. Фашисты потоптались на подступах, но взять не смогли. А чего стоили усилия по сохранению Волховской ГЭС!»

Ровно 50 лет назад, 7 мая 1970 года, Ивану Федюнинскому было первому присвоено звание почетного жителя города Волхова.

Сейчас сложно сказать, кому пришла мысль о бюсте — идея буквально витала в воздухе. В числе инициаторов был и Георгий Самсоненко, и члены местного исторического клуба, и совет ветеранов. Администрация их активно поддержала.

Почти три года по крупицам собирал Самсоненко материалы для книги, стремился максимально отразить славный ратный путь военачальника. Он знает массу примеров того, как командарм уважал, ценил простых солдат, за что его и называли народным генералом.

Инга Решетова, фото Тимура Румянцева