Ленинградская панорама: новости региона

Дайджест актуальных новостей из жизни 47-го региона за прошедшую неделю.

Свирская Победа ценна для всей страны

Согласно приказу Министерства культуры РФ 9 мая Лодейнопольский парк Свирской Победы стал объектом культурного наследия федерального значения. Местные жители надеются, что этот статус поможет памятному месту обрести новую жизнь. Три года назад в Общественную палату Лодейнопольского района (в то время ее возглавлял Анатолий Лысых) обратилась бывший директор парка Ирина Майорова, встревоженная его запущенным состоянием. Затем подключились областные коллеги, и вскоре прошло выездное заседание комиссии по культурно-историческому наследию. Общественники во главе с Анатолием Лысых собрали документацию, что позволило в 2019 году успешно провести экспертизу для придания парку статуса объекта культурного наследия.

Проголосуйте за скверы и набережные

Продолжается онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Ленинградской области. Оно идет на общероссийской платформе 47.gorodsreda.ru. До 30 мая любой житель нашего региона, достигший 14-летнего возраста, может выбрать варианты преобразований парков, набережных, площадей в 27 городах Ленобласти. Для этого достаточно иметь смартфон и учетную запись на портале Госуслуг. Свое мнение выразили уже более 52 тысячи ленинградцев. Проекты, набравшие большинство голосов, будут реализованы в 2022 году.

Лучшие журналисты Ленобласти

Названы номинанты премий правительства Ленинградской области по журналистике за 2021 год. Жюри под руководством председателя комитета по печати Ленинградской области Константина Визирякина рассмотрело 83 заявки от представителей СМИ региона и определило по три претендента в каждой номинации. Всего номинаций шесть: «За лучший медиапроект», «За лучший сюжет в радиоэфире», «За лучший сюжет в телеэфире», «За лучшую публикацию в печатном СМИ», «За лучшую публикацию в электронном СМИ» и «Открытие года». Лауреаты премий, а также лауреат главной номинации «Лучшая журналистская работа года» будут объявлены в рамках XXIV фестиваля СМИ Ленинградской области, запланированного на август. Список претендентов на победу можно найти на сайте комитета по печати Ленобласти по ссылке.