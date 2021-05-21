В Молодежном прошел конкурс «Дружная семья»

На прошлой неделе в центре «Молодежный» прошел областной конкурс «Дружная семья». В Кошкино съехались 12 семей из десяти районов Ленинградской области. Участникам предстояло доказать, что их семья по-настоящему дружная и любящая.

Для этого предложили посоревноваться в различных номинациях. В творческом представлении — «Визитной карточка» – необходимо было рассказать о своей семье так, чтобы это было ярко и интересно. Продемонстрировать свои успехи в рукоделии можно было на выставке декоративно-творческих работ «Чудеса своими руками». Затем гостей ждали кулинарный конкурс «Семейная вкусняшка» и творческий конкурс «Минута славы».

Конкурс проходил в течение трех дней. За это время гости успели отлично отдохнуть и найти новых друзей. Укрепить семейный дух помогли и соревнования «Веселые старты»: дети и их родители вместе участвовали в забавных спортивных соревнованиях.

Организаторы отмечают, что все конкурсанты подготовились очень основательно, поэтому им непросто было сделать выбор. В результате каждая из семей стала лучшей в какой-то номинации. Победила дружба. В номинации «Самая заботливая мама» отметили семью Кулик из Всеволожского района. В кулинарном конкурсе «Семейная вкусняшка» победила семья Соловьевых, лучшей на выставке творческих работ стала семья Третьяк, обе семьи — из Всеволожского района.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»