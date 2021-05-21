Власти Ленобласти помогут найти инвестора на пустующую площадку «Ford» во Всеволожске

Правительство Ленинградской области готово попросить компанию «Форд» подключить его к переговорам в поиске инвесторов для пустующих площадок во Всеволожском районе. Об этом рассказал журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Есть старая хорошая русская поговорка: хороша ложка к обеду, – отметил Александр Дрозденко. – Помню, когда на предприятии только приняли решение свернуть производство, были реальные претенденты на его площадки. Наверное, стороне, которая хотела «пристроить» свои площадки, хотелось чего-то большего. Из-за этого переговоры зашли в тупик. А потом пришло время пандемии. Понятно что речь в коронавирусное время процесс остановился. Сейчас ситуация может измениться.

Отметим, что площадка имеет хорошую логистику, оборудование и энергоснабжение, а потому – имеет все шансы быть востребованной. Глава региона выразил надежду, что при подписании соответствующего соглашения о привлечении инвестора между компанией «Форд» и правительством Ленинградской области территории будет найдено достойное применение.

Ирэн Овсепян