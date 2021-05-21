Весне – дорогу, ярмарке – наше почтение!

На нашей улице – праздник. Более ста участников не только с самых дальних уголков Ленинградской области, но и из других регионов страны привезли в минувшие выходные на весеннюю ярмарку во Всеволожск свою продукцию. Воронежский и алтайский меды, сибирские бальзамы и косметику от «бабушки Агафьи», традиционные соленья и ягоды Карелии и изделия псковских гончаров – на все вкусы и потребности.

Наши районные сельскохозяйственные гиганты: ЗАО «Агрофирма Выборжец», ЗАО «Племенной завод «Приневское», СПК «Пригородный», а также индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства традиционно представили на ярмарке всё самое лучшее. Красота дополняла полезность и актуальность. Весеннему призыву на ярмарку откликнулись более двух тысяч посетителей.

Когда красота не требует жертв

Как «горячие пирожки» расходилась продукция СПК «Пригородный». Знакомый продавец Светлана Петина приезжает на ярмарку не первый год, вкусы и потребности покупателей знает наизусть. Крепенькая рассада томатов и кабачков, сияющая под весенним солнцем всеми цветами радуги петуния и красавица-бегония, виола, в просторечии «анютины глазки», – бери, не хочу! За продукцией «Пригородного» тут же выстраивается очередь.

– Эх, – вздыхает одна из покупательниц, – хорошо, что денег не так много взяла, сейчас бы все спустила до копейки, а до пенсии еще неделя.

Да, красота требует жертв. Это известно любому энтузиасту, в течение многих лет создававшему на своих шести сотках земной рай. Не только потрудиться на земле, а сколько надо было побегать в поисках чего-нибудь «эдакого», редкого и необычного растения, чтобы он радовал тебя на собственном участке. Автор этих строк и сама не раз полола траву в Ленинградском Ботаническом саду за какой-нибудь редкий корешок. А сейчас придешь на ярмарку – и пожалуйста, смотрит на тебя ясными глазами анемона, хлопает ресницами.

– Она так и называется: анемона реснитчатая, – поясняет хозяйка сокровища Людмила Филипповна. – Она родственница анемоне блонде, то есть анемоне белой.

Да, рядом с такими крупномасштабными производителями красоты сидит хрупкая пожилая женщина и держит в руках лавку редкостей. Л.Ф. Гуликова – старожил Всеволожска. Более ста лет ее семейство украшает всеволожскую землю. Профессия у моей собеседницы тоже необычная: она инженер лесного хозяйства. Не один десяток лет изучала и описывала, давала рекомендации по грамотному и целесообразному использованию лесов. Ведь прошла она их от Ленинградской области до Сибири, от Карелии до Ханты-Мансийского округа. И отовсюду, где бы ни была Людмила Филипповна, она привозила какую-нибудь редкость. Поэтому в ее домашней коллекции: разнообразные кандыки, редкие первоцветы, хохлатка настоящая и спаржа. Всего не перечислить.

– Красота не требует жертв, – уверена Людмила Филипповна, – если ты это любишь. Я всегда любила всё, что растет на земле. Конечно, у каждого свое представление о красоте. Порой диаметрально противоположное. Но есть безусловные каноны.

Птичий рай Нато Елисеевой

С Нато Владимировной Елисеевой, предпринимателем из Лужского района, мы познакомились несколько лет назад вот так же, на одной из наших районных ярмарок. Поразила меня эта, и тогда уже не очень молодая, женщина цельностью своего характера и устремлений, своей очень мудрой житейской философией. Умело управляет Нато Владимировна и по сию пору своим немалым хозяйством, лихо водит свой микроавтобус и в целом семейный корабль по житейским дорогам и морям.

12 голов крупного рогатого скота, более ста овец разных пород, включая редкие дорперы и курдючные, более четырех тысяч поголовье птицы. И это не только куры, утки, индюки, гуси и перепелочки, но и лебеди с павлинами. Лебеди и черные, и белые.

– Ну а лебеди-то и павлины вам зачем? – с подвохом спрашиваю Нато Владимировну.

– Ну а как? – принимает она мой вопрос. – Для души! – Смеется. – А вы слыхали, как поют лебёдки?!

Да, для души у Елисеевой павлины да лебеди, а для людей производит ее ЛПХ мацони и домашний сыр, ряженку и сметану. И, конечно, яйцо и мясо. Любит она это дело. По ее собственному признанию, не может Нато Владимировна жить без своего беспокойного хозяйства.

Весенний призыв «для фермеров»

Чтобы организовать и провести подобную ярмарку, тоже немало надо таланта и умения. Правда, с теми, кто занимается в нашем районе проведением всех сельскохозяйственных ярмарок, мы говорили об иных вещах. Мы говорили о радости.

– Все помнят, – говорила начальник управления экономики администрации нашего района И.С. Маслова, – что прошлой весной ярмарки не было. Все понимают, почему: карантин, ковид. И тем более радостно, что такой полезный и красивый праздник у нас получился нынче. Все счастливы: и участники ярмарки, и ее посетители. Это действительно праздник, на котором представлены все виды продукции: и овощной, и рыбной, и мясной. И, как вы понимаете, никого из предпринимателей не приходилось уговаривать, все откликнулись с большой радостью на наше приглашение.

Спрашиваю начальника отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Е.А. Ковторову, пополняются ли ряды фермеров района молодыми людьми, и получаю вот такой интересный ответ:

– Молодые и, безусловно, талантливые предприниматели есть. В том числе среди фермеров. Но если тот же сыродел известный Остапов снабжает сырами население от Камчатки до Сибири, то работает он, конечно, через интернет. Сейчас многие молодые реализуют свою продукцию через интернет-магазины. И это нормально. Наши аборигены от фермерства – те же В.Я. Музалев, Г.Л. Мнацаканян – они предпочитают видеть покупателя лично. Как говорится, глаза в глаза. То есть им нужно живое общение.

И вот буквально 21 мая должно состояться заседание конкурсной комиссии по отбору на получение гранта «Агростартап». Это всё проходит в рамках федерального и регионального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. От нашего района три человека заявились на участие. Денис Полтавченко, Николай Трусов и Илья Минин. Один занимается выращиванием грибов, другой разводит коз и кроликов в деревне Красная Горка, третий планирует организовать сельхозпроизводство в Лужском районе. Надеемся, что их бизнес-планы получат одобрение комиссии.

Так что «весенний призыв» на звание фермера, как говорится, начался. Пожелаем нашим землякам успехов. И надеемся их увидеть в этом качестве уже на осенней ярмарке.

Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина