Ленинградская панорама: на двенадцати образцовых проектах не остановимся

Дюжина территорий Ленинградской области, благоустроенных в 2020 году, вошла в реестр лучших практик Минстроя России. Проекты, реализованные в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах, возьмут на вооружение в других регионах страны.

В этом списке — центральные площади в Тосно, Ивангороде и Лебяжьем, набережные в Луге, Кудрово и Коммунаре в районе ФОК «Олимп», спортивная зона со скейт-парком в Новом Девяткино, спортивный парк в Тосно и аэропарк в Гатчине, общественная территория в Пикалево, дорожка вдоль Советского проспекта в Никольском (Тосненский район), выполненный застройщиком двор на Красносельском шоссе в поселке Новоселье.

Помните выражение «Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры»? Оно применимо и к программам благоустройства, которые разворачиваются в регионе. Суть не только в масштабе — в качестве работы. В Ленобласти достойных объектов в городских поселениях — не перечесть! Никольский в Подпорожском районе, Кузьмолово, Рахьинское и Ефимовское во Всеволожском, Русско-Высоцкое в Ломоносовском районе, Новосветское в Гатчинском…

Сквер на центральной площади жители Волосово всегда любили, а сейчас это суперпопулярное место с зоной тихого отдыха, детской площадкой, качелями, сценой с амфитеатром. Появились разноуровневое освещение и декоративная подсветка. Заменили больные деревья, украсили территорию ландшафтными композициями. Поскольку посетителям детской поликлиники не хватало парковочных мест, предусмотрели автостоянку, велопарковку и места для колясок. Маленькие пациенты перед визитом к врачам набираются смелости у скульптуры доктора Айболита.

В Кузьмолово (Всеволожский район) дорога к железнодорожной станции проходит через сквер Красного дракона. Стилизованный образ змея отражен в арт-объекте у главного входа и скамейках между сосен. Разбиты рекреационная зона с качелями, скейт-парк, баскетбольная и тренажерная площадки, пространство для проведения праздников.

Современную всесезонную зону отдыха создали в деревне Ополье (Кингисеппский район). Детвора получила веревочный игровой комплекс и качели «Гнездо». Оборудована сцена, проложены пешеходные дорожки и мостики, навес-пергола защищает от солнца и непогоды. Установлена садово-парковая мебель, территорию озеленили. Это точка притяжения всех жителей Ополья.

Сквер «Сад деревьев» соединил ранее благоустроенные верхнюю и нижнюю части Волховской набережной в Киришах. Вместо крутого пандуса спроектировали плавную дорожку. Освещен весь спуск — светильники встроены в подпорные стенки, поручни, ступени. А лампочки в плитке площади и сада вечерами создают легкое мерцание, будто кто-то рассыпал пригоршню звездочек.

На светящихся в темноте скамьях в виде белых камней приятно отдохнуть в тени деревьев, а на скамьях-качелях — любоваться рекой и закатом. Кольцевая велодорожка объединяет набережную с близлежащими спортивной и скейт-площадкой.

Мила Дорошевич