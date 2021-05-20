Компания «Нокиан Тайерс» построила склад во Всеволожске за 36 миллионов евро

Сегодня, 20 мая, во Всеволожске завод по производству шин «Нокиан Тайерс» открыл автоматизированный складской мегакомплекс.

Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме. На складском комплексе в 17 тысяч кв. м. будут хранить до 600 тысяч шин. Инвестиции в проект составили 36 млн. евро.

– Это уникальное логистическое решение, – говорит директор по управлению поставками и закупками предприятия в России Татьяна Буденная. – Ее особенность в том, что шины хранятся вертикально без дополнительной тары. На заводе во Всеволожске выпускают шины, которые установлены на машинах автолюбителей по всему миру, включая Бразилию, Австралию, ЮАР и другие страны. Новый автоматизированный складской комплекс позволит «Нокиан» и дальше развивать производственные линейки и осуществлять бесперебойную доставку продукции потребителям.

По словам главы предприятия Андрея Пантюхова, с 2004 года компания вложила в развитие производственной площадки более 1 миллиарда евро. «Автоматизация логистического комплекса – необходимый шаг в развитии компании, который позволит оказывать более качественный сервис нашим клиентам», – подчеркнул он.

Сегодня 80 процентов производимых концерном шин выпускается в России. Продукция из Всеволожска реализуется не только в России, но и в Китае, Европе, США и Канаде. Завод также один из ключевых работодателей Всеволожского района – на производстве трудится 1,5 тысячи человек. Средняя заработная плата на предприятии составляет более 80 тысяч рублей. Рабочие места оборудованы новейшими технологиями. Это уникальное производство, в котором задействованы даже роботы. Производство растет быстрыми темпами.

Отметим, что завод «Нокиан Тайерс» в Ленинградской области был заложен в 2004 году, а в 2005 году предприятие уже выпустило первую продукцию. Изначально на производстве изготавливалось всего 23 типоразмера шин, сегодня ассортимент продукции более 2000 наименований.

Ирэн Овсепян