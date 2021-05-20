В Ленобласти разрабатывают единый стандарт ведения государственных аккаунтов в соцсетях

Областной Центр управления регионом рассказал госслужащим о том, как улучшить взаимодействие с ленинградцами в соцсетях. Специалисты разработали новую методику рейтингования, которая будет учитывать не только форму и оперативность реагирования на обращения жителей, но и внятность ответов.

Жители региона успели оценить удобство диалога с властью через социальные сети. Дать сигнал о проблеме, решить сложный вопрос или получить нужную информацию можно просто обратившись в официальные аккаунты профильных комитетов Ленобласти. При этом система коммуникации с жителями через соцсети продолжает развиваться.

Специалисты ЦУР презентовал новую методику, которая поможет ввести единые стандарты ведения официальных аккаунтов. Согласно системе «Инцидент менеджмент», пабликам областных органов власти будут присваивать рейтинг эффективности, который станут отслеживать профильные комитеты.

На рейтинг повлияет оперативность реакции на обращения, а также полнота и понятность предоставляемых ответов. Чиновникам будут снижать «отметку» за отписки или сухие выдержки из законодательства – в приоритете вежливые и прямые ответы, написанные доступным языком.